Comunali Lusciano, la Inviti chiarisce la sua posizione

“Non ci sono giravolte , c’è un’ intenzione di ripresentarsi alle elezioni Comunali che si terranno tra pochi mesi, la Inviti interviene e chiarisce: è tutto legittimo che una posizione possa essere condivisa o meno, ma ho fatto una mia dichiarazione per mettere ordine a tante notizie che girano sui social sulla mia persona e sul mio percorso politico ed espresso pubblicamente un mio parere per il futuro”. A dirlo, la consigliera comunale di minoranza Dominga Inviti dopo il suo annuncio di presentarsi alle prossime elezioni comunali con un nuovo progetto.

“Non ho manifestato alcuna volontà di voler lasciare il gruppo di minoranza in nessun articolo. Ho enunciato che allo stato attuale non esiste nessuna coalizione già predefinita e formata, ma esiste la volontà da parte mia di aprire un’intesa con tutti, compresi anche gli attuali amministratori di maggioranza, così come già comunicato a mezzo stampa mesi fa da tutto il gruppo ‘Lusciano che Vorrei’ che dichiarava la disponibilità ad un confronto costruttivo con tutte le forze politiche e civiche del paese”.

“Lusciano per le prossime ed imminente elezioni comunali sarà interessata da un nuovo sistema elettorale in virtù di un incremento demografico superiore ai 15000 abitanti, passerà da un sistema maggioritario ad uno proporzionale dove ogni gruppo elenca i propri candidati consiglieri sotto forma di lista ed uniti da un Sindaco Unico. Alla luce di ciò credo in un Progetto politico amministrativo basato su delle scelte e dei criteri da stabilire fin dall’inizio in modo da realizzare una coalizione con prospettive migliori”.