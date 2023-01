Comunali Lusciano, la Inviti verso un nuovo progetto

Nella primavera 2023, i cittadini di Lusciano saranno chiamati alle urne per il rinnovo della carica di sindaco e del consiglio comunale.

Una propaganda elettorale che sta creando confusione nelle strade cittadine del Paese con informazioni molto spesso alterate anche da qualche articolo di stampa e post social che ha costretto l’attuale consigliera di minoranza Dominga Inviti ad intervenire: “Nel mio paese non sarò e non potrò assolutamente vestire i panni di semplice cittadina. Vivo la mia giornata quotidiana a stretta partecipazione con tanti Luscianesi, ascolto i loro problemi sociali, sanitari ed anche amministrativi, e pertanto voglio continuare a contribuire a partecipare alla vita politica-amministrativa in un Paese che merita presenza di amministratori attivi a 360 gradi”.

“Questa mia decisione mi ha rinnovato la voglia di riscendere in campo in prima persona e pertanto la voglia di essere pronta ed aperta alla creazione di nuovo progetto. Allo stato attuale non esiste nessuna coalizione già predefinita e formata, ma esiste la volontà da parte mia di aprire un’intesa con tutti , compresi gli attuali amministratori di maggioranza. Una coalizione che quando nascerà avrà come suo unico interesse il bene del territorio”.