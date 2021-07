(VIDEO) Movida Aversa, via Seggio ‘terra di nessuno’: balli sull’auto. Atto vandalico contro consigliera comunale

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato alcuni lati della movida incontrollata di via Seggio come la discoteca a cielo aperto (guarda qui) e l’esplosione di fuochi d’artificio (guarda qui), questa volta i tanti giovani che si riversano proprio in via Seggio si sono inventati la ‘pista da ballo’ sull’auto. Proprio nella serata a cavallo tra venerdì e sabato, qualche buon tempone ha pensato bene si fermare l’autovettura in via Seggio e trasformarla in una pista da ballo come si vede in un video pubblicato su Facebook.

Non sono mancati momenti di tensione tra i movidisti e i residenti, quest’ultimi ormai esasperati, che assieme ad una consigliera comunale abitante in zona hanno immediatamente allertato la Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno immediatamente fermato la ‘movida incontrollata’. Però subito dopo qualcuno ha pensato bene di compiere un atto crimonoso nei confronti della consigliera comunale intervenuta: difatti hanno vandalizzato il citofono, il portone e distrutto i vetri. Insomma ancora una volta, nonostante gli appelli al Governo centrale di un supporto vero e proprio, è il caso di dirlo che l’Amministrazione Comunale è proprio assente.