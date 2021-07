Nuovi problemi legati alla movida in via Seggio che nella serata di ieri ha registrato l’intervento della Polizia allertata dai residenti come si può vedere dal video pubblicato sui social.

Non si esclude che nei prossimi giorni potrebbero essere comminate sanzioni per alcuni locali che non hanno rispettato “l’ordinanza movida” emessa qualche settimana fa dal sindaco Golia.