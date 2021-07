La notte tra sabato e domenica. E’ appena passata la mezzanotte da qualche minuto e in Via Seggio, angolo via San Nicola, si fanno esplodere batterie di fuochi come avviene per le feste nelle palazzine.



Solo qualche giorno fa vi avevamo documentato come, sempre durante il fine settimana, via Seggio si trasformi come discoteche a cielo aperto (clicca – guarda qui).