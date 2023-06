Aversa. Polizia Locale, Cannavale: “Innocenti campione di arrampicata sugli specchi”

“La mia gloria è quella di non aver mai cambiato casacca. Purtroppo l’assessore Innocenti si arrampica sugli specchi; gli orari di servizio sono una cosa e gli straordinari sono tutta un’altra questione”. Così Pino Cannavale, esponente di FdI Aversa, controreplica alle dichirazioni dell’assessore Giovanni Innocenti sull’utilizzo della Polizia Locale.

“Come tutti sanno, la maggior parte dei trasgressori che fa tappa ad Aversa, provengono dai paesi limitrofi e sversano di tutto, cosa che l’assessore evidentemente non sa. I fatti veri sono quelli che questa amministrazione vuole nascondere. Gli sversamenti dei rifiuti, generalmente, vengono fatti in orari diversi da quelli che ci vogliono far credere questi signori. Certamente chi sversa illegalmente non aspetta che i vigili prendono servizio e mentre girano per la città con le loro macchine sfavillanti (nuove di zecca) li colgono sul fatto”.

“Questi signori non la smettono di prenderci in giro. I cittadini aversani non sono dei fessacchiotti, forse era meglio che l’assessore Innocenti evitasse di trovare delle scuse, forse farebbe meglio a trovare un pò di tempo in più (visto che è tanto impegnato nei suoi molteplici impegni di lavoro su più fronti) per risolvere almeno in parte i grossi problemi che ci sono in città”.

“Spero che si dedichi un pò ai nostri commercianti che stanno subendo di tutto e di più in questi anni di cattiva gestione. La saluto cordialmente, nella speranza di onorarci presto della sua assenza”.