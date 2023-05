Scudetto Napoli, messaggio di S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia

Gli auguri di S.A.R. Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, alla SSC Napoli per la conquista del terzo scudetto.

Sono molto felice per la vittoria dello scudetto conseguita dalla Società Sportiva Calcio Napoli e non voglio far mancare oggi un mio pensiero su questo.

È una conquista importante e profondamente meritata che mi riempie d’orgoglio, frutto di una squadra straordinaria che, in questa sfida, è stata circondata dal grande amore dei napoletani che, come sempre, ha fatto la differenza e ha rappresentato la benzina decisiva per correre fino all’ultimo traguardo.

Questa vittoria, infatti, non è soltanto un importante fatto sportivo.

È come una grande melodia napoletana che canta al mondo la voglia di vivere e di sognare di questa meravigliosa città, in cui ho il privilegio e la fortuna di essere nato.

Il Napoli, e insieme alla società sportiva tutta la città, con la propria determinazione e la propria travolgente passione vitale, ha dato il meglio di sé. Il Napoli, insomma, ha meritato di essere la prima squadra d’Italia.

E anche se mio figlio Emanuele Filiberto ha acquistato il Savoia Calcio e il Real Aversa e forse oggi guarda a questo traguardo come un altro sogno sportivo, io ero, sono e resterò sempre un grande tifoso del Napoli.

Al Presidente Aurelio De Laurentiis, all’Allenatore Luciano Spalletti, a tutti i calciatori, ai tecnici, allo staff della Società Sportiva Calcio Napoli che ha così ben meritato questa vittoria, giungano, da tifoso di antica data e di vero cuore, i miei più sinceri rallegramenti.

Viva Napoli!