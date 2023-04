Real Aversa, Emanuele Filiberto nuovo proprietario

Il principe Emanuele Filiberto e la sua Casa Reale Holding acquistano il Real Aversa. Lo annuncia la stessa società in un post sui social.

Con l’operazione, si legge, la Casa Reale Holding – rappresentata dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia, da Nazario Matachione e da Marcello Pica – acquista la sua seconda società sportiva dopo il Savoia “dando così maggior vigore al proprio progetto di sviluppo nei nostri territori puntando ancora di più sul calcio per la rilevanza sociale e formativa che ha per i giovani. Vista l’indisponibilità dello Stadio Augusto Bisceglia e l’inizio dei lavori per il rifacimento del manto erboso, gli allenamenti saranno svolti nella struttura oggi nella disponibilità della Casa Reale Holding Spa fino alla fine della stagione, in attesa di poter ritornare al Bisceglia appena disponibile”.

Il presidente Guglielmo Pellegrino già in passato ha più volte precisato “la decisione perentoria di lasciare la squadra per motivi personali, familiari ed economici, e di volere concludere qui la mia avventura calcistica. L’unica società che si è avvicinata con fatti concreti, e non a chiacchiere, mostrando interesse a sostenere e, di fatto, a salvare la squadra è stata la Casa Reale Holding Spa. Non c’era altra soluzione in quanto nessuno ha mostrato interesse fino ad oggi ma sono comunque pienamente convinto che questa sia la migliore scelta che potessi fare. La città ora ha una grande opportunità per convincere questi importanti imprenditori a proseguire il calcio ad Aversa. Chiaramente la Casa Reale Holding nei mesi a venire, qualora dovesse sentire la vicinanza della città, degli imprenditori locali e dell’amministrazione sono certo che proseguirà il percorso da me iniziato, e valuterà le opportunità, come sopra detto, che la nostra città potrà offrire attraverso le istituzioni cittadine, la classe imprenditoriale e la tifoseria stessa”.