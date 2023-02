Per la seconda volta, la maggioranza del sindaco Alfonso Golia non si presenta in aula. Per il consigliere comunale di minoranza (FdI) Alfonso Oliva “è arrivato il momento di dire basta all’immobilismo di questa amministrazione. E’ certo che Golia non ha più i numeri: gli consiglio di andare all’ufficio protocollo per rassegnare le dimissioni. Città non può essere ostaggio di inciuci politici”.