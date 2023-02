(VIDEO) Aversa. Oliva: “Ormai la maggioranza Golia vive alla giornata”

Per il consigliere comunale di minoranza Alfonso Oliva (FdI) “ancora una volta questa maggioranza non ha i numeri per governare e soprattutto una maggioranza che vive alla giornata perché l’aver inviato un punto aggiuntivo all’odg e non essersi presentati in aula – averlo ritirato ieri sera – è veramente da dilettante allo sbaraglio”.