Jeep contro furgoncino: incidente e coda sull’Asse Mediano

Ancora un incidente all’altezza dell’autovelox dell’Asse Mediano di Aversa Nord. Inchioda l’auto per evitare l’autovelox e la relativa multa.

E’ la scena accaduta stamane – poco prima delle 10 circa – sull’Asse Mediano, in zona dell’uscita dello svincolo Aversa Nord

Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo una tamponamento tra due auto sull’arteria stradale provinciale. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale. LaRampa.it ha più volto denunciato – attraverso molti articoli redatti da esperti del codice della strada – come l’installazione di quell’apparecchio serva solo per emettere ‘multe facili’ e non costituisce un deterrente e, quindi, per ridurre gli incidenti.

Nelle ultime settimane la società privata che gestisce tutta la situazione sta inviando le multe ex art 126 bis: in pratica la multa di circa 300 euro che viene inviata a chi non ha fornito i dati del conducente relativamente alle infrazioni art 142 CdS commi 8,9 e 9 bis (non è previsto per il comma 7).