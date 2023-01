Autovelox Aversa Nord, migliaia di sanzioni accessorie illegittime in arrivo

Torniamo a parlare del tristemente noto autovelox che la Provincia di Caserta ha deciso di installare sull’asse di supporto SS Ponti della Valle (Strada provinciale 335, ndr) in prossimità dello svincolo di Aversa Nord.

Quest’oggi la società privata che gestisce tutta la situazione ha iniziato a mandare le multe ex art 126 bis: in pratica la multa di circa 300 euro che viene inviata a chi non ha fornito i dati del conducente relativamente alle infrazioni art 142 CdS commi 8,9 e 9 bis (non è previsto per il comma 7).

Chi fa ricorso non ha l’obbligo di comunicare il responsabile dell’infrazione fino a che il procedimento non si è concluso.

L’ultimo consiglio che vi diamo e che se intendete proporre ricorso affidatevi a persone di comprovata esperienza nella materia. Non vi affidate a fac-simile scaricati dal web ne agli “stregoni” del momento.

