Teverola Sostenibile fa quadrato attorno al presidente Martino

“Dal canto nostro noi del gruppo Teverola Sostenibile difendiamo la posizione politica ed istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale. Questa pressione psicologica, a tratti violenta, con la quale si è tentato di attaccare la Presidente del Consiglio Comunale, con toni ed azioni prepotenti, a tratti intimidatori, è il chiaro disegno plastico di una volontà politica artatamente progettata. E ci auguriamo che il progettista, per la par condicio, considerati i tempi, abbia raggiunto la soglia di almeno 73 anni di età! Qual è l’atteggiamento politico di questa maggioranza? Allontanare, ora con la revoca delle deleghe agli ex assessori Fattore e Buonpane, ora con la revoca dell’Assessorato a Caputo, ora con la sfiducia al Presidente del Consiglio comunale, tutti coloro che – in maniera legittima e democratica – hanno dissentito rispetto a determinate posizioni? E se così fosse, una domanda ci sorge spontanea: ma se il Presidente del Consiglio Comunale, come più volte ripetuto dal portavoce del Sindaco in Consiglio, è ‘abusivo’ perché non è più rappresentativo della maggioranza e per tali ragioni va sfiduciato; non sarebbe il caso che a rassegnare le dimissioni sia proprio il Sindaco visto che, alla stregua del Presidente, non è più rappresentativo della maggioranza con cui è stato eletto e amministra, invece, solo grazie al gruppo di minoranza? Intanto, cogliamo l’occasione, per esprimere la nostra felicità perché sembra che, dopo tutto quello che abbiamo scatenato, la deleteria idea paventata circa la realizzazione di una nuova ZONA PIP – come riportato in un post del Sindaco – sia svanita!”.

“Tuttavia, poiché non ci stiamo a passare come coloro che hanno inventato tutto ciò solo allo scopo di generare una rottura, ci riteniamo ben disposti a confrontarci con Barbato, Caserta, Salve, Improta e Pezzella. Perché, se da un lato, siamo disposti a tollerare le offese gratuite, anche personali, che siamo costretti a leggere e per le quali mai riceverete risposta perché le provocazioni lasciano sempre il tempo che trovano; dall’altro, non siamo disposti a non affrontare il merito della questione politica e le relative conseguenze che hanno generato tutto questo. Esprimiamo, dunque, la nostra piena solidarietà alla Presidente del Consiglio Comunale, l’Avv. Amelia Martino, perché possa continuare il suo lavoro con serenità nonostante tale requisito, fondamentale ai fini del corretto svolgimento del consiglio comunale, sia stato più volte barbaramente negato da chi piuttosto che verbalizzare non ha garantito il consiglio, travalicando – e ci scusiamo per l’ennesima ed ultima precisazione! – le sue funzioni”.