Aversa. Caso Tekra, Caterino: “tavolo tra azienda, sindacati e lavoratori”

“L’Amministrazione non può e non deve mai entrare nelle attività organizzative aziendali e nelle valutazioni che la stessa effettua nei rapporti con i Sindacati, fermo restando se si ritiene che un intervento del Comune possa rappresentare una leva di mediazione sociale, valuterò l’ipotesi di farmi portatrice per la costituzione di un tavolo di concertazione tra tutte le parti sociali interessate del resto, come noto, non ho mai fatto mancare il mio apporto ai lavoratori”. E’ la precisazione dell’assessore alle politiche ambientali Elena Caterino in merito alle ultime dichiarazioni delle sigle sindacali (leggi qui) e dell’esponente di FdI Pino Cannavale (leggi qui) sull’assenza della stessa nell’ambito dei rapporti tra Sindacati e/o Sindacati e azienda.