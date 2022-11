Aversa. Caso Tekra, Cannavale: “Lavoratori abbandonati, Comune assente”

“Leggo un comunicato dei sindacati che denunciano il non rispetto del contratto stipulato dalla Tekra (ditta che detiene l’appalto della raccolta dei rifiuti). Dall’esposto fatto dalle sigle sindacali, si evince che nel cantiere di igiene urbana di Aversa, nonostante le segnalazioni di varie problematiche, ad oggi nessuno è intervenuto per far sì che il contratto stipulato venga rispettato”. Csì, Pino Cannavale, responsabile provinciale FdI Caserta – dipartimento ambiente, nel commentare la denuncia fatta dalle sigle sindacali sul caso Tekra.

“I lavoratori, devono recarsi in località diversa da quella che prevede il contratto: postazione sprovvista di acqua potabile, i lavoratori dopo il turno lavorativo devono provvedere alle operazioni di pulizia personale, mancati versamenti delle quote relative alle cessioni del V° dello stipendio creando non pochi problemi ai lavoratori che rischiano di essere segnalati come cattivi pagatori agli istituti creditizi; queste sono solo una parte delle problematiche che ci sono oggi sul cantiere, senza dilungarci sulla problematica della sicurezza sul lavoro e sui dpi che i lavoratori devono indossare per poter svolgere in sicurezza il proprio lavoro”.

“A questo punto chiedo che il Comune di Aversa (ente appaltante) intervenga immediatamente nel controllare se la ditta incaricata rispetti il contratto stipulato; se ci sono inadempienze da parte della stessa di deve provvedere immediatamente a far rispettare le regole altrimenti se vi sono i presupposti, si inizi ad una rescissione del contratto”.