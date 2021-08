Aversa. Romano in ‘borghese’ nella movida: sanzioni Polizia Locale, in vigore anche ordinanza ‘Ztl allargata’

Serata di controllo per il consigliere 5stelle Roberto Romano che ha trascorso ieri ha trascorso qualche ora nella movida di via Seggio. Non si segnalano episodi particolari come quelli accaduti la scorsa settimana (guarda qui). Diverse le sanzioni emesse dagli agenti della Polizia Locale coadiuvati dal comandante Dott. Stefano Guarino.

“Ho chiesto al comandante Guarino – dice Romano – per un fatto di trasparenza, in base all’articolo 52 del TUEL, le copie di tutti i verbali emessi durante la serata. Chiederò a chi di competenza gli incartamenti del distributore di bibite anche alcoliche apparso in via Seggio: in questo modo chiunque, visto che manca la possibilità di utilizzare la tessera sanitaria per il controllo dell’età, potrà comprare bevande oltre l’orario stabilito come stabilito dalle varie ordinanze”.













Intanto ieri è andato in vigore l’ordinanza Ztl antimovida ad Aversa firmato dal sindaco Alfonso Golia.