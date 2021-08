Aversa. Minoranza replica alla maggioranza: “Spacciate l’ordinario per straordinario”

“Mancava il proclama ferragostiano di questa amministrazione! Poche righe per ricordare a questa amministrazione, super efficace ed efficiente che si “sta operando in dodicesimi” (con tutte le conseguenze negative a discapito della città e dei servizi) e, se non fosse arrivata l’ennesima proroga dal Governo Centrale, sarebbe arrivata l’ennesima diffida del Prefetto perché, questa amministrazione, che ha fatto diventare normale operare “in diffida”, non deve dimenticare che una seria programmazione avrebbe visto l’approvazione del bilancio e del consuntivo ad inizio anno”. Così, in una nota, i consiglieri di minoranza.

”Questa amministrazione non dovrebbe dimenticare o meglio dovrebbe dire in modo chiaro, che a settembre, si approverà il bilancio per l’anno 2021, anno che, dal punto di vista finanziario, sta volgendo quasi a termine, quindi nessuna grande operazione salva-città, ma solo una tristissima mancanza di programmazione. Un altro “libro dei sogni” in questo ultimo “dispaccio” pre-vacanziero, ma l’opposizione è solamente preoccupata dello stato in cui l’amministrazione sta facendo scivolare la città, concentrando le sue “uniche forze” per selfie e pagamenti di dazi politici (ricordate il dicembre 2020??). Non ci stupirebbe se la risposta sarebbe focalizzata sulla solita nenia che vede protagoniste le vecchie amministrazioni e la pandemia. L’amministrazione è in carica da due anni oramai e l’ordinario lo spaccia per straordinario! Buone vacanze a voi cari consiglieri illuminati e responsabili”.