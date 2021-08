Aversa. Maggioranza Golia alla minoranza: “Godetevi Ferragosto, sarà un autunno particolarmente impegnativo”

“Il bilancio di previsione approvato dalla giunta comunale a fine luglio e che approderà in consiglio nelle prossime settimane rappresenta uno snodo cruciale per l’amministrazione comunale”. Così, in una nota i gruppi della maggioranza a sostegno del sindaco Golia.

“Sono state approntate in bilancio le somme necessarie per affrontare una serie di problematiche ataviche per la città in primis per la manutenzione del verde e delle strade, la manutenzione degli edifici comunali, il rifacimento di piazza Marconi, il completamento dell’intervento al mercato ortofrutticolo, la realizzazione di nuovi loculi al cimitero. Inoltre partiranno i progetti di utilità comunale per i percettori di reddito di cittadinanza che daranno ulteriore slancio al decoro della città, che oggi, nonostante i troppi incivili, è sicuramente la più pulita del circondario. Sale perciò la tensione tra le forze di minoranza che scelgono di mettere in giro ad arte fake news ai limiti della diffamazione. Rilassatevi e godetevi la settimana di ferragosto, sarà un autunno particolarmente impegnativo per voi e proficuo per la città”.