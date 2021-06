Autovelox Cellole, in arrivo migliaia di ingiunzioni quasi tutte illegittime: ecco come fare ricorso

Torniamo a parlare dell’autovelox ‘Località Borgo Centore‘ di Cellole precisamente al km 3+585 della SS Domiziana. Installato nell’agosto 2017, tanti sono stati i verbali che gli automobilisti si sono visti recapitare dal Comune di Cellole per violazioni dei limiti di velocità (Art. 142 del Codice della strada); tanti anche i ricorsi presentati al Prefetto di Caserta e al Giudice di Pace dall’associazione consumatori IlRicorso.it per effettuare la contestazione.

Infatti non c’è pace per gli automobilisti incappati in quel famigerato apparecchio. Il Comune di Cellole sta inviando migliaia di pericolose ordinanze di ingiunzione. La stragrande maggioranze di queste ordinanze sono nulle in quanto inviate a persone che hanno presentato il ricorso al Prefetto (vinto per silenzio assenso) o al Giudice di Pace; o addirittura ad automobilisti che non hanno mai ricevuto il verbale originario.

Avverso a queste ordinanze si sta muovendo l’associazione consumatori IlRicorso.it, la quale, negli ultimi anni ha prodotto il brillante risultato di vincere il 100% dei ricorsi presentati al Prefetto di Caserta proprio per l’Autovelox di Cellole ed anche per quello di Marcianise.

Per cui, nel caso di arrivo dell’ordinanza non crucciatevi: visitate il sito IlRicorso.it e contattate senza esitazione l’associazione per qualsiasi chiarimento. IlRicorso.it dal 2005 a difesa degli automobilisti!