(VIDEO) Caserta. Monsignor Pietro Lagnese si presenta alla città

Si è insediato oggi, come Vescovo di Caserta, Monsignor Pietro Lagnese scelto da Papa Francesco per guidare la Diocesi di Caserta dopo la scomparsa del vescovo D’Alise, morto lo scorso 4 ottobre a causa del Covid-19.

La cerimonia di insediamento, che ha rispettato rigide norme per via del Covid, si è tenuta nel pomeriggio. Stamane sua Eccellenza ha avuto l’agenda ricca di appuntamenti: l’incontro con alcune famiglie e anziani ammalati; la prechiera con il Vescovo emerito Mons. Raffaele Nogaro e il Pastore Giovanni Traettino della Chiesa Evangelica della Riconciliazione; nel pomeriggio una visita agli ammalati e il personale medico presso la Cappella dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta;

il saluto agli ospiti di Casa Emmaus, sita in via Sud Piazza D’Armi, nei pressi dell’area ex Macrico, Caserta; poi l’incontro con le autorità civili, militari e le associazioni appartenenti alla consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Caserta, presso il Teatro Comunale Città di Caserta “Costantino Parravano” sito in via Mazzini, Caserta dove ha ricevuto le chiavi della città e in ultimo l’Incontro Ecumenico, presso l’Istituto “Salesiani don Bosco.