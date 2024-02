Virtus Aversa, un solo punto dalla trasferta di Pineto

Prestazione da applausi per la Wow Green House Aversa che in un palazzetto difficile come quello di Pineto riesce a conquistare comunque un punto preziosissimo in chiave salvezza.

L’Abba si prende la vittoria ma davanti a tantissima gente si sono visti 5 set di altissima pallavolo.

Adesso Aversa è attesa da una nuova trasferta: si va a Reggio Emilia.

PRIMO SET. Partenza sprint dell’Abba Pineto, sul 5-1 coach Tomasello è già costretto a chiamare time-out. Aversa sbanda, due errori di fila di Canuto ed è 8-1. Dentro subito Chiapello per Lyutskanov. Ancora due muri di fila su Argenta e Canuto ed è addirittura 10-1. Nuovo monster block degli abruzzesi e i padroni di casa dilagano (12-2). L’ace di Argenta vale la speranza (15-7), quello di Marra riapre praticamente la gara (17-11), time-out Pineto. Sul 19-14 ritorna in campo Gordan. Ace Canuto che si riscatta alla grande ed è 19-16. Quando Aversa è -2 (19-17) secondo time-out di coach Douglas Silva. La Wow Green House ritorna ad appena una lunghezza di distanza (20-19) ma non riesce a pareggiare. Due diagonali di Lyutskanov da applausi e di nuovo sotto di 1 (22-21). Doppio cambio normanno: dentro Biasotto e Spagnuolo per Pinelli e Argenta. Chiude l’ex Santangelo 25-22.

SECONDO SET. Parte ancora una volta meglio la formazione abruzzese (5-2). L’Abba prova ad allungare (11-7) e coach Tomasello richiama in panchina i suoi ragazzi. Muro clamoroso di Argenta che si carica e si prende l’abbraccio di tutti i compagni: è -2 (12-10). L’ace di Basso rimanda indietro i normanni (14-10). Lyutskanov non vuole essere da meno e regala ai suoi nuove speranze (15-13). Il servizio vincente di Argenta costringe questa volta l’allenatore di Pineto a fermare il gioco per 30 secondi (20-19). Sul successivo errore dei padroni di casa si torna finalmente in parità a 20. Primo set point per Paris e compagni (24-23), time-out Aversa. Al rientro in campo pareggia Argenta e si va ai vantaggi. Vince Aversa, col muro di Chiapello che vale il 24-26. E’ 1-1.

TERZO SET. Nei primi 10 punti del parziale ben 7 sono dei padroni di casa. Diagonale larga di Argenta e il tabellone dice 11-4. Primo time-out di Aversa sul 13-7 con coach Tomasello che prova a spiegare ai suoi dove affondare i colpi. Ace di Pinelli e Aversa ritorna -4 (17-13). Nuovo break dell’Abba chiuso dal muro di Snatangelo e Pineto torna nuovamente a distanza di sicurezza (20-13). La Wow Green House non riesce più a rientrare. Si cambia campo 25-17.

QUARTO SET. Aversa sa bene che deve subito premere il piede sull’acceleratore e va avanti 1-5. Time-out di Douglas Silva. Ace Canuto ed è 1-6. Il monster block di Canuto regala ai normanni il +7 (4-11). La squadra del presidente Di Meo non sbaglia più nulla e allunga con Presta al servizio (6-14). Il vantaggio diventa a doppia cifra quando Canuto chiude il punto del 7-17. L’ace di Loglisci rimette in partita Pineto (16-20). Secondo time-out di Tomasello sul risultato di 19-22. Il muro di Aversa permette a Rossini e compagni di avere 4 palle per andare al tie-break. Chiude Argenta 21-25.

QUINTO SET. Ace di Di Silvestre e time-out Aversa sul punteggio di 5-2. Si gira campo con i padroni di casa avanti 8-5. Doppio Argenta e la Wow Green House si rifà sotto (10-8). Nuovo servizio vincente di Di Silvestre e Pineto si avvicina alla vittoria della gara (13-9). Quattro match point, due annullati ma non il terzo. Finisce 15-12 (3-2).

credit: Andrea Iommarini | Pineto Volley