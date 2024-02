(VIDEO) L’Albanova ‘sbanca’ il Solaro

Con una grande prova di carattere l’Albanova ‘sbanca’ lo stadio Solaro di Ercolano e conquista tre punti che mancavano da troppo tempo. Ritornano i sorrisi, ritornano gli abbracci di immensa gioia dopo la vittoria.

E’ questa la strada giusta e lo sanno bene tutti gli attori in campo che – con l’arrivo di mister Rosario Campana – hanno ritrovato maggiore consapevolezza dei propri mezzi, avvicinando sempre di più i biancoazzurri a quell’obiettivo della salvezza che deve essere centrato il prima possibile. Nel prossimo weekend c’è un altro match delicatissimo, quello contro il Savoia. Si torna allo ‘Scalzone’ e servirà il pubblico delle grandi occasioni.

PRIMO TEMPO. L’Albanova parte bene ma il primo brivido è per Furlan che dopo 4 minuti vede scorrere alla sua destra un colpo di testa di Rega col pallone che si perde sul fondo. Nell’altra metà campo ci prova anche Sorriso per i biancoazzurri sempre di testa ma non è fortunato. Al 18’ occasionissima per la squadra di casa: azione travolgente di Mosca, supera due difensori e si trova a tu per tu con Furlan con il numero uno dell’Albanova che compie un vero e proprio miracolo e salva il risultato. Riparte subito la formazione di Campana che sfiora il vantaggio con Labriola che di testa non trasforma un gol un assist al bacio di Sorriso. Al 29’ Ercolanese pericolosa con Ndaye che chiude una bella azione granata colpendo l’incrocio dei pali. Al minuto 42 ci prova Raiola ma il portiere ospite blocca senza problemi.

SECONDO TEMPO. Contropiede micidiale dell’Albanova: Guatieri si lancia in velocità e arriva fino alla trequarti di campo, trova al centro dell’area Sorriso che supera Santino e regala al 57’ la rete del vantaggio ai suoi. Si arriva a 7 minuti dalla fine senza ulteriori spunti fino a quando sale in cattedra l’ex Minicone che si libera in area e lascia partire un grande destro che testa i riflessi di Furlan che si allunga e mette in angolo. Si arriva quindi al 90 con Longobardi, entrato per Guatieri, che si lancia verso lo specchio, viene rincorso fino al limite dell’area ma poi viene ‘lasciato’ tirare da posizione defilata e Santino mette in angolo. Cinque i minuti di recupero ma l’Albanova praticamente non soffre mai. Si può gioire, sono finalmente tornati i 3 punti.

ERCOLANESE: Santino, Sparano, Borrelli (dal 48′ st Avolio), Rega, Della Corte (dal 31′ st Minicone), Volpicelli (dal 27′ st Costantino), Rinaldi, Savino (dal 23′ st Amoriello), Ndaye, Mosca, Raiola. A disp.: Di Benedetto, Mottola, Amendola, Salierno, Esposito. Squillante

ALBANOVA: Furlan, Prendes, Tranchino, Falco, Tommasini, Solpietro, Sorriso, Guatieri (dal 27′ st Longobardi), Infimo (dal 7′ st Stallone), De Rosa, Labriola (dal 43′ st Granato). A disp.: Tedesco, Scorza, Natale, Sarnelli, Mele, Perna. All. Campana

ARBITRO: Michele Onoato di Nola

ASSISTENTI: Alessio Iacoletti di Nocera Inferiore e Angelo Tisi di Salerno

MARCATORE: 12′ st Sorriso (A)

NOTE: Ammoniti Ndaye, Volpicelli, Costantino (E), Falco, Tranchino, Furlan (A). Recupero 1′ pt, 5′ st