Tutor, il nuovo incubo arriva alle pendici del Vesuvio

Siamo a Somma Vesuviana (NA), ridente località baciata dal sole nella terra del nostro amato Vesuvio, ospita un nuovo tutor che sta mietendo un esercito di vittime.

In questi giorni stanno arrivando migliaia e migliaia di verbali ad ignari automobilisti che hanno percorso la strada statale 268 del Vesuvio incappando nell’autovelox di ultima generazione: quattro dispositivi (due per ogni senso di marcia) rilevano la velocità media da un tratto all’altro e in caso di superamento del limite scatta la contravvenzione.

Tale strada stadale – ove vige il limite di 90 km/h – è una strada a scorrimento veloce ed è anche un’arteria importantissima per la mobilità di tutti i cittadini della zona visto che si raggiunge alcuni comuni del Salernitano.

Il tutor è installato nel tratto di compentenza del Comune di Somma Vesuviana, sino al territorio di Ottaviano. Il sistema di rilevamento si chiama ‘Kria T – Exspeed 2.0‘ ed è sistimato in direzione Angri dal km 10 e 200 al km 11 e 250; mentre in direzione Napoli vanno dal km 10 e 333 al km 11 e 200. Il primo rilevatore registra la targa, il secondo rileva la targa ma allo stesso tempo calcola anche la velocità media che non dovrà mai superare i 90 km orari. Al superamento scatterà la sanzione come previsto dal Codice della Strada.

Il Kria T – Exspeed 2.0 è un tutor utilizzato in altri comuni della Campania, anzi osservando il verbale e la numerazione che gli viene attribuita è la forma dello stesso probabilmente generati dalla stessa ditta privata che affitta gli apparecchi ad altri enti comunali e provinciali campani per il quale sia Prefetto che Giudice di Pace già ci sono pronunciati in maniera positiva per annullare.

SS268 DEL VESUVIO, LA STRADA KILLER

Quella della strada statale 268 del Vesuvio è la ‘strada killer’ per via di tanti incidenti e per il Comandante della Polizia Locale Ciro Bruno, l’installazione di tale tutor si è reso necessario perché “pur essendoci un limite di velocità a 90 km orari, in quel tratto spesso gli automobilisti superano i 100 km orari; altrettanto fanno i camionisti che vanno anche a 90 km/h nonostante il limite di 70km/h. orari con velocità massima consentita di 70 km orari”.

A fargli eco anche il sindaco Di Sarno che ha sottolineato come “in questi anni vi sono stati troppi incidenti, anche mortali perciò l’amministrazione comunale con questa iniziativa, mette al centro la persona, la tutela della vita”.

COSA FARE PER NON PAGARE LA MULTA

Per non pagare la multa bisogna proporre ricorso. In tal caso bisogna affidarsi ad Associazioni di Consumatori o avvocati che siano veramente competenti nelle sanzioni amministrative e conoscitori della legge 689/81. Infatti, non basta essere un Avvocato famosissimo, c’è bisogno di conoscere attentamente la materia.

Sfatiamo anche il mito: “scarico i moduli, faccio da me!” oppure si rivolgono al ‘cugino di turno’. Istruire un ricorso non è come montare un mobile dove si seguono le istruzioni.

Spesso e volentieri si sente dire “valla a pagare”. Assolutamente no! Chi vi risponde in questo modo o non conosce la materia oppure non vi vuole aiutare.

RICORSO: QUANDO E’ ACCOLTO

Un ricorso viene rigettato quando la Prefettura lo fa con ordinanza o quando il Giudice di Pace emette sentenza. Se manca uno di questi elementi, il ricorso assolutamente non è stato perso.

Se per il GdP bisogna emettere sentenza, per il Prefetto vigila l’istituto del silenzio assenso. Nel senso che: presentato il ricorso e passato un certo numero di giorni, a seconda dei casi, il ricorso si intende automaticamente accolto.

Stranamente – in alcuni casi – i Comuni o gli Enti Provinciali sollecitano il pagamento per i ricorsi vinti. I cittadini però non ci stanno e si muovono con una vera e propria azione legale per far valere le proprie ragioni.

COME AVERE INFORMAZIONI

