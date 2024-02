Truffa specchietto sull’Asse Mediano: fermata coppia

Personale della Polizia di Stato ha eseguito un decreto di Fermo di Indiziato di Delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – Aversa, nei confronti di due coniugi, A.L. e A.A., rispettivamente di 30 e 29 anni, gravemente indiziati del delitto di rapina pluriaggravata, commessa in concorso tra loro, mediante l’utilizzo di un’arma e in presenza di minori.

In particolare, nel pomeriggio dello scorso 25 gennaio, i predetti – in prossimità dell’uscita “Casoria” dell’Asse Mediano, a bordo di un’autovettura – hanno costretto, mediante manovre pericolose, il conducente di un furgone ad arrestare la marcia del proprio veicolo.

Successivamente, gli indagati hanno chiesto la somma di € 50,00 al conducente del furgone, per un danno che in realtà non avevano subito.

Al diniego della vittima, sotto la minaccia di una pistola, gli indagati si sono impossessati di denaro contante e di una catena d’oro della vittima.

Le indagini, dirette dalla Procura di Napoli Nord e svolte dalla Squadra Mobile di Napoli e dai Commissariati di Afragola e Frattamaggiore, si sono focalizzate in particolare sull’analisi delle immagini dei sistemi videosorveglianza pubblici, che hanno consentito di individuare l’autovettura utilizzata dai rapinatori e identificare in A.L. il suo abituale conducente.

La persona offesa, in sede di individuazione fotografica, ha riconosciuto gli odierni indagati come autori del delitto, precisando che i fatti sono avvenuti in presenza dei due figli minori della coppia, come dichiarato in sede di denuncia.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari applicava ai rapinatori, rispettivamente la misura della custodia in carcere e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (provvedimento, quest’ultimo, di cui era destinataria A.A.).