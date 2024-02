Trascina una ragazza in un portone e la palpeggia

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Maddaloni, all’esito di una delicata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari – emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale sammaritano – nei confronti di un soggetto ultrasettantenne del luogo, a carico del quale sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di molestie sessuali, commesso a Maddaloni i primi di luglio 2023 ai danni di una giovane del posto.

In particolare, il provvedimento scaturisce a seguito delle immediate e approfondite indagini svolte dai militari – sia sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla giovane vittima che mediante l’acquisizione dei filmati delle telecamere cittadine – che hanno consentito di identificare il reo, accertando che in un caldo pomeriggio dei primi di luglio, aveva approfittato di una giovane donna, molestandola sessualmente, mentre la stessa percorreva un’assolata via cittadina, costringendola ad entrare in un portone solitario, palpeggiandola nelle parti intime.

La ragazza, fortunatamente, dopo non poche difficoltà, riusciva a divincolarsi e scappare per poi riparare in Caserma e denunciare immediatamente il triste evento accadutole.