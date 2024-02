In arrivo sole e un clima mite

Tanto sole e un clima mite.

E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, per il 14 febbraio.

Dopo il maltempo di queste ultime ore, per il 14 febbraio è previsto un deciso miglioramento con la rimonta dell’alta pressione prepotente e decisa dal Nordafrica. “Raggiungeremo nuovamente i 22-23 gradi” afferma, un clima, dunque, primaverile che secondo le proiezioni a lungo termine perdurerà per 6 settimane con temperature diffusamente sopra la media del periodo, non solo in Italia ma su gran parte dell’Europa.

Tra oggi e domani sono previsti dei rovesci sul Medio Adriatico in spostamento verso il Sud e un’intensificazione del Maestrale tra Sardegna e regioni meridionali. In generale, comunque, per San Valentino il clima sarà mite e soleggiato, salvo tra Puglia e Calabria ionica dove il vento sarà ancora intenso, tagliente e a tratti freddo.

Nel dettaglio

Martedì 13. Al nord: soleggiato con clima mite. Al centro: soleggiato salvo qualche piovasco sulle adriatiche specie al mattino. Al sud: un po’ instabile specie nel pomeriggio con piovaschi e vento teso.

Mercoledì 14. Al nord: tutto sole e clima gradevole salvo nebbie al Nordest. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso con clima mite. Al sud: bel tempo, a tratti ancora ventoso.

Giovedì 15. Al nord: tutto sole e clima gradevole. Al centro: soleggiato con massime oltre le medie del periodo. Al sud: bel tempo e mite con massime fino a 23 gradi.

Tendenza: tempo stabile e senza piogge fino a venerdì, poi qualche incertezza meteo in più.

(Ansa)