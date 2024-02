Furti a Frignano: Simonelli lancia l’allarme

“Nelle ultime ore, la sicurezza pubblica del nostro territorio è stata minata da un’impennata di furti nelle abitazioni, che si verificano a qualsiasi ora del giorno. Un fenomeno che ha preso piede dall’inizio di quest’anno, creando un clima di paura e disagio tra i cittadini”.



Con queste parole, il Consigliere comunale Aldo Simonelli denuncia la situazione di Frignano, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine, Carabinieri in primis, nel contrastare la criminalità.



“Tuttavia, non basta – afferma Simonelli -. Ancora troppi episodi di furto non vengono denunciati, privando le forze dell’ordine di informazioni preziose per la loro attività investigativa. È fondamentale denunciare qualsiasi evento sospetto, anche se di lieve entità, per contribuire a creare un quadro completo della situazione e facilitare l’identificazione dei responsabili”.



Il Consigliere invita inoltre la politica ad assumersi la propria responsabilità: “Il Sindaco, in qualità di autorità competente in materia di sicurezza pubblica, ha il dovere di portare questo tema all’attenzione di Questura e Prefettura, richiedendo un rafforzamento del presidio e del controllo del territorio”.



“Solo con la collaborazione di tutti, cittadini e istituzioni, potremo contrastare efficacemente questa ondata di criminalità e restituire a Frignano la sicurezza che merita”, conclude Simonelli.