Bonus senza deposito per vincere in grande stile: mito o realtà?

I casinò online stanno conquistando sempre maggior spazio all’interno dell’industria del gioco d’azzardo. Permettono ai giocatori di poter piazzare le proprie scommesse comodamente da casa, o mentre si trovano in viaggio usando un tablet o smartphone. Inoltre riescono a offrire in un solo posto tantissime varietà di giochi da casinò e una serie di vantaggi importanti rappresentati dalle promozioni offerte.

Tra queste non possiamo dimenticare i bonus senza deposito, una vera rarità tra i casinò online, che attirano così nuovi potenziali giocatori con incentivi in denaro o giri gratuiti da usare alle slot online.

Ma quali sono le regole che definiscono questi bonus? E in che modo possono davvero creare vantaggio per un giocatore?

Fondamenti dei Bonus Senza Deposito

Come si intuisce facilmente dal suo nome, questo tipo di offerta è attribuita al giocatore che si iscrive su una piattaforma senza richiedere una ricarica in denaro del suo conto di gioco. Può essere offerto in due diverse forme:

Fun Bonus in denaro gratuito: l’operatore accredita una precisa somma di denaro sul conto del giocatore che generalmente completa la sua registrazione e invia un documento d’identità valido.

Free spin: si tratta della modalità preferita dagli appassionati di slot machine, perché in questo caso ci si iscrive sul casino con bonus gratis di NonAAMS.com sapendo di poter contare su un preciso numero di giri gratis da usare su una slot o sulle slot di un fornitore.

A prescindere dalla tipologia di bonus senza deposito, questa offerta è legata a una serie di termini e condizioni precise, oltre ad avere dei requisiti di scommessa.

Requisiti di Scommessa e Regole dei Bonus

I requisiti di puntata rappresentano il valore delle scommesse che il giocatore deve generare per riuscire a rendere prelevabile il bonus. O in alcuni casi per poterlo trasformare. Andiamo per step: di solito il giocatore riceve un Fun Bonus che non può essere prelevato. Il suo valore deve essere interamente scommesso per sbloccare il Fun Bonus e renderlo un Bonus Reale. Ad esempio se un giocatore riceve un Fun Bonus di 30€ con un requisito di scommessa a 15x, vuol dire che dovrà scommetterlo 15 volte. Quindi andrà a generare un totale di scommesse pari a 450€.

Conoscere e valutare il valore dei requisiti è importante per capire se l’offerta sia adatta alle proprie tasche e soprattutto al budget del giocatore.

Vincoli e Prospettive Pragmatiche

Ci sono però molte altre cose da considerare se parliamo di questa offerta (e di ogni altra offerta da casinò online in realtà!). Generalmente i bonus senza deposito presentano dei vincoli precisi oltre ai requisiti:

Gioco da utilizzare: l’offerta potrebbe riguardare una singola slot, il gruppo di slot offerto da un provider oppure giochi da tavolo precisi. Se si utilizza il bonus su altri giochi non assegnati all’offerta, si perde quindi la possibilità di accumulare le giocate necessarie per rispettare i requisiti di puntata.

Periodo di validità: le promozioni non sono mai libere, ma hanno un periodo di validità che ne indica quindi la scadenza che il giocatore deve rispettare. Ciò significa conoscere il tempo massimo nel quale si potrà tentare di rispettare il requisito previsto. Di solito si spazia da 2 a 7 giorni di validità.

Consigli per Vincere con Bonus Gratis

Non esistono raccomandazioni miracolose che permettono di assicurare una vincita ai casinò online con il bonus senza deposito. Ci sono però dei comportamenti e delle strategie personali che possono aiutare un giocatore a massimizzare l’uso di questa offerta.

Trovare l’offerta più adatta: i termini e le condizioni ci aiutano a capire quanto un’offerta sia adatta alle nostre abilità da giocatori. Il volume di scommessa è molto importante anche per valutare come comportarsi e su quali giochi poter tentare la fortuna. Scegliere un’offerta sbagliata comporta solo una perdita di tempo e denaro che nessuno andrà a restituire;

Quando possibile provare più giochi o slot con RTP alto: il ritorno al giocatore è una percentuale che indica il valore potenziale di restituzione che una slot offre agli utenti. Bisogna cercare di preferire slot con RTP alto (dal 96% in su) per fare in modo di ottenere il massimo da ogni vincita, anche se si scommette poco su ogni giro. Ricorda infatti che giocherai anche “gratis” ma le vincite sono reali.

Gioco Responsabile e Controllo

Il gioco d’azzardo, e tutto ciò che riguarda le promozioni introdotte, ruota attorno al concetto di Gioco Responsabile, che è dedicato all’educazione al “buon gioco”, per evitare di imbattersi nel rischio della dipendenza dal gioco. Ogni giocatore non deve mai avvicinarsi a questa attività di intrattenimento pensando di poter vincere e fare sempre soldi facili. Bisogna mantenere un certo controllo e un atteggiamento consapevole su ogni azione che si svolge. Per questo è importante non solo conoscere il casinò, verificare che sia autorizzato, comprendere le sue offerte e fissare dei limiti di scommessa per non rischiare di perdere troppi soldi del budget.

Il gioco deve essere sempre una pratica sicura e il giocatore deve sentirsi tutelato e protetto sotto ogni aspetto.

Conclusioni

I Bonus senza deposito sono quindi un ottimo vantaggio da sfruttare quando si gioco online, possono rappresentare infatti un valido incentivo di gioco. Ma bisogna sempre evitare di farsi domare dall’esperienza di scommessa, mantenendo alto il livello di divertimento e controllo. Solo così sarà possibile vivere ogni momento di gioco in modo divertente e senza stress.