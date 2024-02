Agricoltura, Cerreto: “Sostegno agricoltori, rivedere politiche UE”

“Il Governo italiano è dalla parte degli agricoltori che da giorni protestano contro le politiche europee che tendono a indebolire il settore tagliando sussidi, aumentando oneri amministrativi sul gasolio, rafforzando politiche ambientaliste con il green deal ed una PAC che andrebbe rivista. Il Governo Meloni ed il ministro Lollobrigida sin dall’insediamento hanno lavorato per garantire e tutelare il comparto agricolo con azioni concrete”. Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione agricoltura.

“Il Governo, infatti, ha garantito lo stanziamento di oltre dieci miliardi di euro, aumentato i controlli sulle importazioni, si è impegnato con i crediti di carbonio, la sperimentazione delle TEA per risparmiare acqua e agrofarmaci. Comprendiamo il vento di protesta, giunto quest’oggi anche a Casal di Principe, e sosteniamo gli agricoltori che vivono di terra e lavoro, e che vogliono continuare a farlo. Noi stiamo per approvare una legge che stabilisce che l’agricoltore è il custode dei territori e non è vero che coltivare meno vuol dire avere un ambiente più pulito”.

“Con un documento presentato dal ministro Lollobrigida, nel corso della Commissione Agricoltura e Pesca, e che è stato sottoscritto da Francia, Austria, Polonia, Romania, Grecia, Finlandia e Lettonia ed è stato appoggiato dalla ampia maggioranza dei ministri europei in sede di discussione, la nostra Nazione torna protagonista in Unione Europea chiedendo di considerare l’agricoltore figura centrale nella tutela dell’ambiente”.

“L’agricoltore è un bioregolatore. Il suo ruolo come custode del territorio e come regolatore della biodiversità deve essere riconosciuto. Continueremo a sostenere le posizioni degli agricoltori che non lasceremo soli, e tuteleremo le loro produzioni senza alcuna esitazione. Continueremo a batterci contro quelle politiche europee che hanno piegato il settore, forti dei consensi che il Ministro Lollobrigida ha ottenuto in Europa che oggi, finalmente, ascolta l’Italia.”