Virtus Aversa, trasferta di Ortona amara

Non bastano i 50 tifosi giunti fino ad Ortona per conquistare la vittoria contro Ortona.

I normanni vincono con merito il primo set ma poi non riescono più a trovare le giuste giocate per fare male agli abruzzesi che invece riescono ad esprimere la loro migliore pallavolo e a conquistare i 3 punti in palio.

Ora sabato alle 20.30 c’è la sfida contro la Tinet Prata di Pordenone.

PRIMO SET. Ace di Argenta e primo +2 della Wow Green House Aversa (4-6). Muro e out di Argenta e +3 dei normanni (7-10). Sul 12-15 il primo time-out del match, ed è chiamato dalla Sieco Service Ortona. Al rientro in campo servizio vincente di Presta che sorprende con una battuta corta la ricezione abruzzese ed è 14-18. Monster block di Lyutskanov e Aversa vola sul 17-22 spinta dai suoi magnifici tifosi presenti in trasferta. Chiude lo schiacciatore bulgaro (20-25).

SECONDO SET. Scambi lunghi, ottima pallavolo e grande intensità. Punto a punto, Ortona prova il break ma Aversa non ci sta e prima pareggia e poi passa anche avanti col muro da applausi di Argenta (8-9). Controbreak abruzzese (12-10) e coach Passaro ferma il gioco per 30 secondi. Marra rimette subito le cose al proprio posto: muro su Bertoli e 15-15. Il successivo ace di Pinelli regala il vantaggio, time-out Lanci. Al rientro in campo la Sieco riesce a trovare un break importante (19-17), qualche passaggio a vuoto di Aversa ed è 24-19. Chiude Lapkov, è 1-1 (25-19).

TERZO SET. Il muro di Lyutskanov (7-9) rompe l’equilibrio e sul successivo punto di Argenta (+3) coach Lanci ferma il gioco per parlare coi propri ragazzi. La Sieco Service si rifà sotto (12-13) e questa volta a chiamare time-out è la Wow Green House Aversa. I normanni subiscono le giocate abruzzesi e si ritrovano sotto di 2 (16-14) costringendo l’allenatore Passaro a richiamare nuovamente i suoi in panchina. I tifosi di Aversa cantano senza sosta, il muro di Lyutskanov fa esplodere di gioia tutti: è 18 pari. Un piccolo black out permette alla Sieco Service di ritornare +3 (22-19). L’ace di Fabi regala ai suoi 4 set point (24-20). Si gira campo 25-22.

QUARTO SET. Inizio shock di Aversa subito sotto 3-0, time-out Passaro. Reazione immediata fino al 4-4. Vantaggio normanno sull’ace di Lyutskanov. Sull’11-9 per i padroni di casa Aversa si gioca la carta Chiapello per Canuto. Ma sul 13-9 ritorna subito in campo il brasiliano. Monster block di Cantagalli e poi nuovamente un muro di Bertoli e continua il break abruzzese (15-9). Il muro di Dimitrov spegne la rimonta normanna (19-14). Due servizi vincenti di fila del palleggiatore Dimitrov ed è 24-17. Ben 7 match point. Finisce 25-18 con l’errore di Marra al servizio.