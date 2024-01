Virtus Aversa, esonerato coach Passaro

La Wow Green House Aversa comunica che si dividono le strade con il capo allenatore Sandro Passaro. La società ringrazia il tecnico per la professionalità dimostrata in questi mesi di lavoro e gli augura il meglio per la prosecuzione della sua carriera. La guida della squadra è stata, provvisoriamente, affidata al secondo allenatore Stefano Beltrame.

Resteranno sempre intatti i rapporti di amicizia e di profondo rispetto per il grande professionista che è riuscito a regalare grandi emozioni ai tifosi normanni sia in casa che in trasferta!

Grazie coach!