Virtus Aversa, Di Meo carica l’ambiente: “Saranno 12 finali”

Il consueto appuntamento dell’Epifania non vedrà protagonista la Wow Green House Aversa.

La gara tra i normanni e la Kemas Lamipel Santa Croce è stata infatti rinviata per le convocazioni al Torneo Wevza maschile (nazionale juniores: interessati Luca Loreti, Pardo Mati, Giacomo Russo) che hanno interessato alcuni atleti toscani.

E quindi gli atleti guidati da coach Sandro Passaro stanno sfruttando queste giornate per ricaricare le batterie in vista del prossimo impegno casalingo, precisamente alle 16 del 14 gennaio contro la Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo.

A fare un bilancio di questo girone di andata (più la gara di ritorno del 30 dicembre) è il presidente Sergio Di Meo che sottolinea come questo sia “il momento più importante della stagione, dobbiamo stare vicini alla squadra e supportarli nelle prossime 12 gare che ci separano dalla conquista della salvezza, l’obiettivo annunciato ad inizio stagione. Stiamo vivendo sulla nostra pelle quanto sia complicato questo campionato di Serie A2, non c’è nessuna partita scontata e soprattutto abbiamo capito che tutte le gare sono da giocare al 100% senza concedere assolutamente nulla agli avversari. Ad ogni piccolo errore arriva il break che poi diventa decisivo”.

“Abbiamo fatto fino ad oggi sicuramente un cammino importante, abbiamo centrato importanti vittorie ad inizio stagione e dopo la fine dell’andata abbiamo comunque un buon margine sulla zona retrocessione. E’ chiaro che dopo 2 sconfitte bisogna subito ritornare a fare punti, lo dobbiamo anche alle tantissime persone che ci stanno seguendo in occasione delle gare interne al PalaJacazzi. Possiamo fare qualcosa in più e sono convinto che ci riusciremo già a partire dalla gara con Cuneo”.

Una delle gare più importanti ci sarà poi la settimana successiva, quella contro la Sieco Service Ortona, oggi fanalino di coda della classifica di Serie A2. Appuntamento alle ore 18 del 21 gennaio in terra abruzzese, e ci saranno anche i tifosi normanni presenti in trasferta per supportare il gruppo in una partita che potrebbe essere decisiva. Il patron Di Meo conferma la “grande fiducia nei confronti di tutto lo staff tecnico e di tutti gli atleti che abbiamo scelto in estate. Abbiamo dimostrato in tantissime occasioni che possiamo giocarcela alla pari (vedasi anche la gara con Grottazzolina ndr) e sono sicuro che ci sarà un immediato riscontro già dalle prossime partite. L’obiettivo è centrare quanto prima la salvezza e poi iniziare anche a programmare la prossima stagione. Il gruppo è vivo e ci toglieremo ancora tantissime soddisfazioni”.