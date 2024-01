Virtus Aversa, chiamata a raccolta per la città

Sicuramente c’era molta aspettativa sul risultato di domenica scorsa a Ortona.

Per uscire da momenti di difficoltà, c’è bisogno di ritrovare tanto entusiasmo e soprattutto trovare sicurezza nei gesti tecnici e nella padronanza di gioco.

Questa è la cura migliore che si può avere per tornare a fare risultati utili.

“La squadra avversaria ha cambiato il ritmo in battuta, mettendo tanta pressione, quindi nella nostra fase di side-out abbiamo avuto difficoltà nell’andare subito a riprendere il servizio. Probabilmente abbiamo commesso qualche disattenzione o comunque qualche situazione non è andata nel miglior modo nei finali di set, dove loro hanno saputo mettere quell’esperienza e quella situazione che poi li ha portati a vincere il set e la gara”. Sono le parole di coach Stefano Beltrame a poche ore dalla gara con la Tinet Prata di Pordenone, domani al PalaJacazzi di Aversa alle ore 20:30.

“Secondo me, abbiamo tutte le caratteristiche per poter arrivare a fare quello che con la partita di Ortona, magari anche in altre gare, è venuto meno. Purtroppo, il campionato è difficile, molto difficile. Tutte le squadre giocano un’ottima pallavolo e si sono anche rinforzate in molte. Quindi, il valore della Regular Season è cambiato rispetto ai blocchi di partenza e adesso bisogna trovare anche un po’ di carattere, che magari ci porta a tornare a vincere e portare punti”.

“Un po’ di carattere riferito al fatto che, a volte, manca un po’ di esperienza e quindi quell’esperienza nei momenti cruciali del set, o comunque della partita, spesso possono determinare il risultato. La quota salvezza è molto alta. Anche l’anno scorso, infatti, il campionato per potersi salvare ha visto le squadre lottare fino all’ultima giornata e quindi si sta ripetendo più o meno lo stesso trend. La dimostrazione è che ogni gara è difficile per tutti perché anche una squadra di vertice, quando viene a giocare qui ad Aversa, sa che deve combattere fino all’ultimo punto. Idem per le altre compagini”.

“Quindi, sicuramente il percorso è difficile. Bisogna pensare che ogni partita è fondamentale a prescindere. Sicuramente, la partita contro Prata qui in casa da noi è una gara importante per cercare subito di trovare punti per la classifica e per ritrovare anche entusiasmo. A questo mi ricollego anche al fatto che siamo stati molto contenti del seguito che abbiamo avuto ad Ortona e ci ha fatto emozionare. Non posso che ringraziare il pubblico e spero che torni qui sabato con la stessa carica e ci trasmetta quell’energia giusta positiva per arrivare a vincere e portare punti in classifica”.

Senza giri di parole il vulcanico presidente Sergio Di Meo. Dai canali social, lancia la chiamata a raccolta per l’intera cittadinanza: “Cari amici domani sera alle 20.30 al Palazzetto dello Sport disputeremo una gara fondamentale nel nostro percorso per la salvezza. Abbiamo di fronte una delle squadre più attrezzate per la promozione, Il Tinet Prata Pordenone ma noi abbiamo una cosa in più rispetto a tutte le altre squadre di serie A2: il cuore immenso e la passione incredibile dei nostri meravigliosi tifosi”.