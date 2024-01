(VIDEO) Virtus Aversa, Tomasello vuole subito una vittoria contro Santa Croce

Non c’è tempo di fare tattiche o schemi, in meno di 48ore coach Tomasello – tornato alla guida dei normanni dopo l’esonero di Sandro Passaro – vuole subito una vittoria nel recupero della sfida contro i Lupi Santa Croce Volley (Pisa) che si terrà domani – 31 gennaio – in terra toscana.

La gara esterna contro Santa Croce, rappresenta per Aversa una delle tante finali per la salvezza e rimanere in A2. La Virtus Aversa ha bisogno di una vittoria per ritrovare il giusto morale.

Per coach Tomasello, felice di tornare ad Aversa, insieme al secondo Stefano Beltrame, stanno valutando i punti di forza della squadra dove “stiamo cercando di dare un’impronta tecnica alla squadra e ho notato grande volontà nei ragazzi, che sono desiderosi di cambiare la tendenza recente”.

“Sono giocatori esperti, a cui forse basta una scintilla per migliorare il gioco. Dobbiamo fare di più per passare da un buon gioco alla vittoria, e stiamo lavorando per questo. Non c’è molto tempo, e una squadra che deve salvarsi deve vincere gli scontri diretti o cercare di ottenere punti in ogni modo”.

“Santa Croce sarà una sfida tesa, dato che loro hanno vinto 3-2 contro Ortona e saranno desiderosi di rivincita, come noi. Sarà una partita di carattere e grinta. Penso che possiamo raggiungere un buon risultato. Per quanto riguarda Pineto, stanno giocando molto bene. Sarà difficile anche quella partita, ma non ci sono partite facili. Dobbiamo essere d’accordo sul proseguimento del campionato dal punto di vista mentale, non mollare e avere motivazioni per ogni partita. Se siamo in vantaggio, dobbiamo mantenere il risultato, se siamo in svantaggio, dobbiamo fare di più per ribaltare la situazione”.

“Mi consulterò con Stefano Beltrame per la partita contro Santa Croce, soprattutto perché lui ha allenato questi ragazzi finora. Anche se conosco alcuni giocatori, come Argenta e Rossini, seguirò i suoi consigli. Insieme affronteremo la partita contro Pineto. Vedremo cosa succederà con il roster che ha giocato l’ultima partita. È importante che i giocatori abbiano voglia di rivalsa. Dobbiamo osservare, conoscere e trovare insieme un punto di incontro”.