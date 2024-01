(VIDEO) Furto da 40mila euro in gioielleria: 3 arresti

Tre persone sono finite in carcere a Ferrara con l’accusa di aver commesso un furto in una gioielleria del centro con un bottino da circa 40mila euro, a luglio scorso.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale ferrarese dopo le indagini della Polizia coordinate dalla locale Procura.

I tre arrestati hanno già precedenti per reati contro il patrimonio.

Grazie alle immagini di videosorveglianza, a testimonianze e ai tabulati, le indagini hanno ricostruito un grave quadro indiziario a carico degli indagati che, in concorso tra loro e con una quarta persona nei cui confronti non è stata emessa alcuna misura, dopo aver distratto l’anziana madre del titolare presente all’interno della gioielleria si sarebbero impossessati di numerosi monili in oro.

Una prima coppia, formata da un uomo e una donna che avrebbe simulato anche uno stato di gravidanza indossando un finto pancione, sarebbe entrata in gioielleria spacciandosi per acquirenti.

I due avrebbero distratto la donna con domande su gioielli e oggetti in vetrina sulla strada. In questo frangente nella gioielleria entrava una seconda coppia formata da due donne: una sarebbe rimasta in “copertura” mentre l’altra prelevava nel retro del locale diversi rotoli di gioielli che erano in una cassaforte lasciata aperta.

Coi monili nascosti in un borsone le due donne sarebbero uscite dalla gioielleria, poi seguite dalla coppia.

