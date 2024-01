(VIDEO) Furto con tecnica dello sfondamento vetrata per rubare… 3 euro

La tecnica è sempre la stessa. Salgono sul marciapiede con l’auto e in retromarcia sfondano la vetrina per entrare nel negozio.

Stavolta il furto con scasso è avvenuto a Casoria, in via Gioacchino d’Anna, – tra domenica e lunedì 29 gennaio, ai danni di un salone da barbiere.

Come racconta il titolare, due ragazzi con una Stilo si sono abbattuti, in retromarcia, per ben 4 volte contro la vetrina del negozio per poi riuscire a piombarci dentro distruggendo l’entrata. Hanno distrutto un vetro da 9.21 antiproiettile placcato in acciaio per poi rubare dalla cassa solo 3 euro.

“La situazione è davvero preoccupante. Stiamo chiedendo da tempo di far presidiare il territorio da più agenti, come era stato promesso, ma serve pure un piano di prevenzione contro questi crimini che causano enormi danni e disagi”, ha dichiarato Borrelli assieme al consigliere comunale di Casoria di Europa Verde Salvatore Iavarone.