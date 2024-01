(VIDEO) Aversa. Incendio sul tetto di una palazzina

Fiamme e fumo in un palazzo sito nelle palazzine tra Aversa e Teverola.

L’incendio – verificatosi intorno alle 12 di quest’oggi – in un tetto di una palazzina di cinque piani sita in via ‘Del Popolo’ ad Aversa.

Nube che ha invaso tutto il quartiere.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del vicino distaccamento – allertati dai residenti – si sono adoperati per spegnere un incendio che aveva interessato il locale sotto tetto del palazzo adibito a deposito per una superfice di circa 100 mq.

Sul posto, oltre la squadra del distaccamento di Aversa, sono intervenute a supporto nelle operazioni di spegnimento anche la squadra del distaccamento di Marcianise, un’autobotte ed un’autoscala dalla sede centrale del Comando ed una piattaforma aerea dal distaccamento di Aversa.

Non si registrano persone coinvolte nell’incendio; l’intervento è ancora in atto ed i Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza l’intera area.