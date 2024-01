Via libera al decreto per l’election day: cambia mandato sindaci

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per l’election day,che fissa le elezioni europee all’8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali.

Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

Terza volta al voto di sabato, i precedenti nel 2004 e 2009

Non è un inedito il voto anche di sabato per gli elettori italiani che andranno alle urne per le Europee l’8 ed il 9 giugno, con la possibilità di accorpamento delle Amministrative grazie al decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri.

I precedenti si registrano per le Europee del 2004 (12 e 13 giugno) e del 2009 (6 e 7 giugno) e in entrambe le occasioni l’esecutivo era guidato da Silvio Berlusconi.

E’ il Consiglio Ue ad aver stabilito la ‘forchetta’ temporale entro la quale ogni Stato membro è tenuto a svolgere le consultazioni per il rinnovo dell’Europarlamento: tra giovedì 6 e domenica 9 giugno. Ciascuno Stato può decidere la data nell’ambito dei 4 giorni proposti. E’ esclusa dunque la giornata di lunedì 10.

Volendo mantenere aperte le urne comunque per due giorni, in modo da favorire il più possibile l’afflusso dei votanti, con la possibilità anche di un Election Day, il Governo ha deciso per le date di sabato 8 e domenica 9 giugno. Nel 2014 si è votato solo di domenica (25 maggio), così come anche nel 2019 (26 maggio).