‘Capo abbiamo prodotti Apple a poco’ ma è un poliziotto libero da servizio

La Polizia di Stato di Genova, nei giorni scorsi, ha denunciato due uomini di 30 e 38 anni per il reato di ricettazione e introduzione nello Stato nonché commercio di prodotti con segni falsi, in concorso tra loro.

I due, sedicenti corrieri di una ditta di spedizioni, hanno avvicinato un Ispettore di Polizia in forza all’U.P.G., libero dal servizio, mentre si trovava con la famiglia nei pressi di un negozio di via Ponte Carrega, proponendogli l’acquisto di prodotti di telefonia con marchio Apple a prezzi molto vantaggiosi, giustificati a loro dire dal fatto che fossero “avanzi di magazzino”.

Il poliziotto si è immediatamente insospettito e, negando l’offerta, ha cominciato a fare domande circa la provenienza della merce, inducendo i due a montare in auto in tutta fretta per poi allontanarsi.

Poco dopo, grazie alla segnalazione dell’Ispettore, sono intervenuti i colleghi delle volanti dell’U.P.G. che hanno fermato la vettura in via Molassana, trovando i due in possesso di 11 confezioni contenenti cuffie wireless, 9 confezioni contenenti smartphone, 2 contenenti smartwatch, tutto materiale con marchi Apple che, a seguito di verifiche, è risultato contraffatto.