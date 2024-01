Truffe ad anziane muovendosi in taxi

Non ha ancora 18 anni ed essendo senza patente si è mosso in taxi un truffatore di anziani che è stato preso lunedì scorso dai carabinieri del radiomobile di Cremona, proprio grazie a un tassista che ha permesso di arrestarlo in flagranza.

Il tutto è successo l’8 gennaio.

Una donna di ottant’anni, che era in casa con la figlia, ha ricevuto una telefonata con cui le veniva chiesto di presentarsi in caserma per sistemare dei documenti del marito morto.

Quando la figlia è andata dai carabinieri, ha scoperto però che la telefonata era falsa. Si trattava di una scusa per fare in modo che la madre fosse a casa da sola. In quel momento infatti l’anziana ha ricevuto la telefonata di un sedicente avvocato che le diceva di consegnare gioielli e denaro necessari per la difesa del figlio, che aveva causato un incidente e altrimenti sarebbe stato arrestato, a un carabiniere arrivato nel frattempo.

Il giovane non solo ha preso cento euro e i gioielli che gli ha consegnato l’ottantenne, ma in modo minaccioso e aggressivo ha girato per casa prendendo anche altri ori.

La figlia e i carabinieri sono arrivati troppo tardi. Il finto carabiniere se ne era già andato. Ma con la descrizione i militari sono andati a controllare i treni in partenza in stazione e hanno domandato anche ai tassisti. Uno ha confermato di avere portato il ragazzo a casa dell’ottantenne e un altro ha raccontato di averlo da pochissimo accompagnato in una casa di Bonemerse.

Quando i carabinieri hanno suonato al campanello, la padrona di casa di 72 anni ha spiegato che c’era già un loro collega.

I militari hanno quindi bloccato il ragazzo che stava cercando di scappare e nello zaino gli hanno trovato quanto aveva rubato all’ottantenne e quanto si era già fatto dare dalla seconda vittima, per un valore totale di circa ottomila euro.

E’ stato quindi arrestato con l’accusa di rapina pluriaggravata perché a danno di ultrasessantacinquenni e portato in una comunità per minori mentre si cerca il suo complice.

(Ansa)