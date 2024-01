Ricambista ‘fai da te’: beccato mentre ‘alleggeriva’ una Smart

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno arrestato in flagranza un catanese 40enne pregiudicato per furto aggravato, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare la pattuglia dell’Arma, intorno alle 2:30 di notte, nel transitare durante un servizio preventivo in via Del Principe ha scorto, in lontananza, un uomo che in maniera alquanto sospetta, era intento a trafficare dietro una Smart For Two parcheggiata a bordo strada.

Tenuto quindi conto dell’esistenza, in questo territorio, di un mercato nero di pezzi di ricambio rubati, i militari hanno deciso quindi di approfondire quella situazione, procedendo ad un controllo.

Alla vista della “gazzella” che stava velocemente sopraggiungendo, la persona sospetta si è chiaramente allarmata e dopo aver lasciato cadere in terra un cacciavite e il fanale dell’autovettura, è fuggito via.

Subito inseguito dai Carabinieri, che nell’avvicinarsi avevano già intuito i suoi movimenti, il 40enne è stato così bloccato dopo pochi alcune decine di metri.

In quel momento l’uomo, nonostante fosse stato ormai raggiunto e preso, ha comunque disperatamente cercato nuovamente di scappare, causando delle lesioni ad un militare e danneggiando l’autovettura di servizio.

Anche quest’ultimo tentativo di sottrarsi alla cattura è stato comunque impedito. Il soggetto, messo in sicurezza, è stato quindi perquisito, operazione che ha permesso di rinvenire, nella tasca del pantalone, un coltello a serramanico.

Il fanale allo xeno dell’auto, del valore di 550,00 €, è stato riconsegnato al proprietario, che ha ringraziato i Carabinieri per il loro quotidiano impegno al servizio dei cittadini, mentre il 40enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.