Produzioni video a Milano: come scegliere il partner giusto

Creare un video è molto facile: basta avere uno smartphone, delle app per l’editing e un po’ di fantasia. Ciò che è più complicato, invece, è creare contenuti video capaci di catturare l’attenzione del pubblico e centrare gli obiettivi per i quali sono stati creati, che questi siano contatti, vendite, popolarità o altro.

La produzione di un contenuto video, quindi, non si limita al riprendere e al montare le scene, ma a costruire un impianto comunicativo ad hoc in base alla finalità ipotizzata. Ecco perché le aziende e gli imprenditori più attenti sono soliti affidarsi ad agenzie specializzate in produzione video Milano, realtà in cui lavorano ottimi creativi e strateghi del marketing e della comunicazione.

Ma come si individua il partner giusto? A quale agenzia rivolgersi per la creazione di contenuti video? Cerchiamo di scoprirlo assieme.

Produzione professionale di video: costi e ritorno

Se ci si preoccupa dei costi di un video professionale, è bene considerare che il focus di un imprenditore in procinto di ingaggiare un’agenzia specializzata in produzione di video dovrebbe essere tutt’altro: occorre valutare la qualità del prodotto, la tipologia di strategia a monte e l’eventuale ritorno che tale contenuto potrà apportare all’azienda.

Il costo di un’agenzia di produzione video, chiaramente, ha il suo impatto per le finanze aziendali, ma bisogna sempre considerare che ci sono da calcolare i ritorni.

Attenzione a non confondere questi ultimi con i guadagni: i primi possono essere vantaggi e miglioramenti dell’immagine, arrivo di nuovi clienti, contratti con nuovi partner e così via. I guadagni, invece, fanno riferimento alle liquidità in entrata nelle casse dell’azienda e, quindi, sono una metrica finanziaria, non di marketing.

Cercare e ascoltare proposte: come scegliere

Spesso è consigliabile non limitarsi a valutare una singola agenzia, bensì esplorare diverse opzioni e ascoltate attentamente tutte le proposte. Ogni agenzia ha un approccio unico e può offrire una prospettiva diversa sulla realizzazione dei video aziendali per i quali si è iniziato a cercare un esperto.

È importante fare domande dettagliate riguardo alle esperienze passate, alle competenze del team creativo e alle strategie di marketing applicate per clienti simili. Un partner affidabile non solo sarà in grado di fornire un portfolio convincente, ma sarà anche disposto a comprendere appieno i propri obiettivi aziendali per proporre soluzioni su misura. La scelta del partner giusto, quindi, non si basa solo sul bagaglio di competenze che possiede ma anche sulla capacità di ascoltare le esigenze del cliente e suggerire soluzioni adeguate.

L’ascolto attento del professionista deve necessariamente incontrarsi con quello del cliente, cioè dell’imprenditore o del suo team di decision maker. Questo garantirà un rapporto collaborativo e una comunicazione più aperta, soprattutto quando le attività saranno state avviate.

Perché guardare il portfolio?

Le agenzie di comunicazione investono tempo e risorse per creare il loro portfolio con l’obiettivo di mostrare i clienti soddisfatti e il modus operandi applicato. Tutte le agenzie ne hanno uno, incluse quelle che producono video, perché si tratta del miglior biglietto da visita di cui ci si possa dotare.

È bene quindi analizzare attentamente i video precedentemente realizzati, valutando la qualità della produzione, la creatività nello storytelling e la capacità di centrare gli obiettivi di comunicazione. Un’agenzia con un solido background e un portfolio in linea con le proprie esigenze, sarà certamente più preparata ad offrire le soluzioni e il supporto che si sta cercando.