Parete. Il team MAST del Fermi incontra la società Arethusa

Innovazione e futuro, questi gli argomenti trattati martedì 22 gennaio preso il Palazzo Ducale di Parete dove i rappresentanti della società Arethusa hanno tenuto un seminario organizzato dal team Asoc Mast composto dagli alunni del Liceo Scientifico Fermi di Parete, coordinati dal professore Michele Autiero.

L’iniziativa, a cui hanno partecipato anche il sindaco arch. Vito Luigi Pellegrino e la referente della sede di Parete prof.ssa Amina Volpe, rientra nelle attività del progetto Ptco dal titolo “ReAsset” ed è stata l’occasione per approfondire tematiche relative alle nuove competenze digitali che si affacciano ad un futuro in continua evoluzione.

Il dott. Cesare Ferone, il dott. Andrea Abbondanza e l’ing. Roberto De Renzi della società Arethusa hanno illustrato ai ragazzi il loro progetto di utilizzo delle blockchain applicato al facility management ossia un nuovo modello organizzativo in grado di generare un ecosistema digitale finalizzato a garantire la trasparenza, la tracciabilità e la sicurezza dei dati delle attività di manutenzione. In questo modello, le tecnologie Blockchain e IoT vengono utilizzate per registrare in modo immutabile e verificabile le attività di manutenzione e per monitorare gli impianti e le attrezzature in tempo reale. Un incontro utile a stimolare l’interesse dei ragazzi verso le molteplici possibilità di utilizzo e sviluppo utili al loro monitoraggio civico sul progetto.

Blockchain è una nuova tecnologia, altamente trasparente e resiliente dove i dati non possono essere modificati, ed ai quali si riconosce legalmente la data certa di generazione degli stessi. I vantaggi di questa tecnologia si applicano ad un segmento crescente di settori – sociale, politico, umanitario e scientifico – dando origine a nuove forme organizzative ed istituzionali di governance economica. La tecnologia è così oggi un potenziale punto di svolta per molti settori, dalle banche e assicurazioni alla gestione energetica ed all’istruzione.