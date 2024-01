Minaccia di sfigurare con l’acido la compagna

Per mesi ha picchiato e minacciato la ex compagna, anche di morte o di sfigurarla con l’acido.

Per questi comportamenti, un 50enne di origine nigeriana indagato per maltrattamenti e lesioni personali ha ricevuto dai carabinieri di Imola la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, con l’applicazione del braccialetto elettronico e la prescrizione di non avvicinarsi a meno di 500 metri.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura di Bologna che ha coordinato le indagini ed emesso dal Tribunale, fa riferimento a fatti accaduti tra il 2022 e il 2023 ed emersi in seguito alla denuncia presentata ai carabinieri dalla vittima, una connazionale sui 40 anni.

La donna ha raccontato che la relazione era iniziata bene, ma col passare del tempo era peggiorata a causa della gelosia e dall’abuso di alcolici da parte dell’ex compagno. Uno degli ultimi episodi riferiti dalla donna è avvenuto in occasione della cerimonia di battesimo del figlio di un amico, alla quale entrambi erano stati invitati. L’uomo l’aveva afferrata per la giacca e trascinata in disparte con la scusa di voler parlare.

In realtà aveva minacciato di ucciderla e di sfigurarla, poi aveva aggredito anche un amico di lei che era intervenuto per aiutarla. Viste le circostanze la donna ha chiesto all’amico di chiamare il 112 e ha poi deciso di denunciare i maltrattamenti ai carabinieri, facendo partire le indagini che hanno portato alla misura cautelare.

(Ansa)