Mercato mobile, il gaming grande protagonista: ecco un approfondimento

Tutti noi sappiamo quanto sia diventato importante il mobile, ma in tanti ignorano un dato che deve far riflettere: se consideriamo il fatturato, il vero traino di questa industria viene rappresentato dal gaming, un fenomeno in costante ascesa e in grado di registrare numeri da capogiro.

Mobile: il successo del gaming da smartphone

Sono ben 18 i giochi mobile che hanno superato la soglia di un miliardo di dollari di fatturato, come racconta questo articolo su Libero, che ha definito il 2023 un “anno da Paperoni” per le aziende impegnate nel settore.

Approfondendo la questione, 26 app mobile hanno raggiunto e superato 1 miliardo in guadagni, con i videogiochi pronti per primeggiare in questa corsa al successo, con una quota di 19 unità. Un dato che testimonia la portata economica di un settore spesso sottovalutato nella sua capacità di generare reddito e (soprattutto) innovazione.

La rivoluzione mobile tocca tutti gli ambiti, ma è nel gaming che troviamo il fiore all’occhiello. Il lancio continuo di nuove applicazioni su IOS e Google Play rende palese la vitalità di un mercato che non conosce pause. Ma non si parla soltanto delle “canoniche” app gaming, dato che anche il gambling ha preso parte alla scalata al successo del mobile.

Si fa riferimento sia agli applicativi, il cui download può essere effettuato sul telefono, sia alle piattaforme di gambling, senza app ma perfettamente compatibili con la navigazione da mobile. A tal proposito, è possibile trovare articoli come www.finaria.it/gambling/nuovi-casino-online/, al cui interno vengono recensiti alcuni dei casinò online più famosi e gettonati. Come detto, oramai tutti i portali di questo tipo possono essere giocati dallo smartphone.

Gaming mobile: le software house e i giochi vincitori

Fra le software house di maggior successo nel settore del mobile troviamo tre attori principali: Riot, Electronic Arts e Konami. Il 2023 si è rivelato un anno cruciale per le strategie e le performance di queste case produttrici, capaci di lanciare giochi di successo anche in nicchie particolari, come il tower defense. Ovviamente anche i videogame sportivi e i battle royale come Fortnite collezionano numeri da record su smartphone.

Boom Beach (prodotto da Supercell e disponibile su Google Play) ha superato la soglia del miliardo di dollari incassati. Sorte simile per icone del calibro di Honor of Kings, Clash of Clans e Brawl Stars: nomi che sicuramente risuonano familiari alle orecchie di milioni di utenti, e che incarnano il successo commerciale del settore. Electronic Arts si è fatta notare grazie a EA Sports FC Mobile 24, mentre Konami ha risposto con Efootball 2024. Entrambi i titoli hanno ottenuto un grande successo in quanto a download, anche in Italia.

Un altro protagonista che sta gradualmente conquistando la scena del mobile è il MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) di Riot Games, Wild Rift. Sebbene Riot sia già ben radicata nel settore gaming grazie ai suoi giochi da tavolo, che rappresentano da sempre un must, il successo di Wild Rift segna un passo decisivo verso la conquista di una porzione importante del mercato mobile.