Mamma ringrazia gli agenti della Volante per aver regalato esperienza indimenticabile ai suoi bimbi

“Sono Giulia, mamma di due bambini Emma e Diego rispettivamente di anni 7 e 4. I miei bambini hanno sempre provato un certo timore verso le forze dell’ordine ma ora non ne avranno più grazie agli agenti Lorenzo e Francesco. Sabato pomeriggio, abbiamo incontrato in Piazza Aranci la Volante della Polizia con a bordo gli agenti Lorenzo e Francesco”. Inizia così la bellissima lettera inviata da una mamma che cogliendo lo spirito che da sempre anima le donne e gli uomini della Polizia di Stato, ovvero la vicinanza alla comunità, ha voluto esprimere la propria gratitudine.

“I due agenti si sono approcciati ai bambini con delicatezza, pazienza e simpatia mettendoli subito a loro agio parlandogli con dolcezza e sconfitto la loro diffidenza – si legge ancora -. Hanno spiegato loro come funziona la volante, le luci di sicurezza , la sirena e insegnato il numero di emergenza da digitare sul telefono se si trovassero in una situazione di pericolo o come chiedere aiuto se dovessero avere paura”.

“Emma e Diego erano incantati e incuriositi hanno fatto tantissime domande e ricevuto risposte più che esaustive, senza annoiarsi. Una volta tornati a casa hanno voluto subito fare un disegno da regalare agli agenti. Ringrazio Lorenzo e Francesco per la loro disponibilità, pazienza e per aver fatto superare questa paura a Emma e Diego che da ora in poi proveranno solo ammirazione per la Polizia di Stato. Grazie per esserci sempre. Saluti Giulia, Emma e Diego”.

La Questura di Massa Carrara ringrazia mamma Giulia ed i tuoi meravigliosi Emma e Diego.