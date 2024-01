Lusciano. La minoranza attacca: “Mariniello ha dovuto piegarsi al ricatto di alcuni consiglieri”

“La politica è fatta non solo di colpi di scena ma anche di chiarimenti. Arriva la verità dopo qualche mese, e sicuramente la sorpresa non è mancata”. A ritornare sulla questione del cambio deleghe all’Assesore Mottola sono i Consiglieri di minoranza del Movimento Patto Civico per Lusciano, che già durante il consiglio Comunale del 30 Dicembre nel momento della suddetta comunicazione chiedevano spiegazioni al Sindaco del perché di questo cambio improvviso, visto che come ha confermato lo stesso Sindaco, “Mottola e’ una persona costruttiva e proficua nel svolgimento del suo ruolo di amministratore locale, e su questo noi condividiamo il pensiero”.

“Entrando nel dettaglio con il comunicato stampa del giorno 24/01/2024, finalmente tutti i cittadini di Lusciano pubblicamente, a nome del Sindaco Mariniello, hanno saputo realmente il motivo di ciò che è avvenuto nel Gruppo di Maggioranza quando il Primo Cittadino ha rimosso le deleghe dei lavori pubblici e dell’urbanistica all’assessore Mottola”.

“Il Sindaco per mantenere in vita il suo mandato amministrativo e per alleviare dissapori personali ha dovuto piegarsi al ricatto di alcuni consiglieri ed Assessori che gli chiedevano di modificare le deleghe all’Assessore Mottola. Tutto questo perché?”.

“Tirando le somme e valutando quanto dichiarato dal Sindaco deduciamo che alla fine l’assessore è stata vittima di un complotto di pura fantasia dei colleghi di maggioranza che non gli riconoscevano le sue qualità e carisma politico”.