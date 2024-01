Lusciano. L’appello di Abate alla politica: “abbassare i toni”

“Siamo appena a sei mesi dalle elezioni comunali dell’anno scorso e con dispiacere mi accorgo di assistere ad un film già visto. A distanza di soli pochi mesi di amministrazione e la situazione sembra precipitare in modo irreversibile. Spero che questi atteggiamenti possano avere un momento di pausa e di riflessione…”. A dirlo, tramite nota stampa, l’ex consigliere comunale Luciano Abate di Obiettivo Comune.

“Questa comunità si trova in uno stato di grande attesa per tante cose che potrebbero rilanciarla eppure si assiste ad un massacro politico senza precedenza. Suggerisco non da amministratore ma nelle vesti di cittadino, di fare in modo di superare l’astio e il personalismo per il bene della comunità e rivolgendomi all’amministrazione tutta, chiedo di prendere atto che il risultato debba essere portato facendo il lavoro di squadra sia all’interno che all’esterno dell’amministrazione”.

“Ci sono personalità culturali e sociali della città eppure risulta non esserci apertura e coinvolgimento come promesso in campagna elettorale. Le migliori energie della città bisogna utilizzarle, iniziando un nuovo percorso di apertura nei confronti della società civile, ed eliminando le mele marce”.

“Non ci possiamo permettere ancora di osservare gli stessi atteggiamenti a cui abbiamo assistito in quest’ultimo mese. Non è più tempo di scontri. La nostra città ha già altri nemici e il nostro territorio non può essere trattato in questo modo. Cerchiamo di far conoscere cosa siamo capaci di fare, e di dimostrare quanto il nostro territorio nonostante tutto sia cresciuto. Il risultato lo si può avere solo attraverso un dialogo e confronto costruttivo”.