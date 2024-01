Lotto e 10eLotto, vincite in due comuni casertani

La Dea Bendata è stata particolarmente generosa con gli appassionati del Lotto e 10eLotto della Campania visto che nelle estrazioni del weekend sono state centrate ben 10 super vincite.

Lotto: in Campania vincite per oltre 64 mila euro

Campania protagonista del Lotto con cinque vincite nelle ultime due estrazioni. In quella di venerdì 19 gennaio, come riporta Agipronews, sei ambi, quattro terni e una quaterna portano a un giocatore di Castellamare di Stabia una vincita da 13.612 euro, seguita da un terno secco di 9 mila euro messo a segno a Mondragone, in provincia di Caserta.

Nell’estrazione successiva invece la vincita più alta, da 21.660 euro, arriva da Marigliano, in provincia di Napoli, seguita da tre ambi e un terno indovinati a Torre Annunziata, sempre in provincia di Napoli.

Chiude i conti campani il terno da 6.750 euro centrato a Napoli.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 81 milioni di euro da inizio anno.

10eLotto: in Campania vinti 31 mila euro

Il 10eLotto premia la Campania, con vincite complessive per oltre 68 mila euro. Nel concorso di venerdì 19 gennaio, come riporta Agipronews, a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, sono state realizzate quattro vincite da 6.500 euro l’una, tutte con un 3 Oro.

Nell’estrazione successiva, quella di sabato 20 gennaio, da segnalare i 5 mila euro vinti ad Aversa, in provincia di Caserta, con un 6 Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 231 milioni di euro in questo 2024.