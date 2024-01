Imminente un ciclone gelido: tempo in forte peggioramento

E’ imminente l’arrivo di un ciclone di aria gelida tanto che in poche ore si passerà da una coda autunnale, mite e soleggiata, al crudo inverno.

E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo il quale il peggioramento avverrà già da oggi.

Le piogge moderate raggiungeranno tutto il Nord Ovest con nevicate sulle Alpi occidentali fino ai 700 metri. Dall’ora di pranzo maltempo anche sul Triveneto e tra Toscana, Sardegna e Lazio. La neve cadrà abbondante sulle Alpi occidentali, con accumuli massimi fino a 40 cm in 24 ore. Il ciclone sarà accompagnato da venti in rinforzo, specie lungo le coste.

Da domani, giorno dell’Epifania, piogge, vento e nevicate spazzeranno via le masse d’aria tiepide e il calo termico sarà diffuso. Il maltempo colpirà soprattutto il Triveneto con precipitazioni eccezionali: sono previsti fino a 100 mm in 24 ore sul Friuli e neve oltre i 600-800 metri. Prevista anche neve con accumuli fino a 50-70 cm in 24 ore sulle Alpi centro-orientali e vento molto forte su Alpi, Sud e Sardegna.

Domenica 7 gennaio il ciclone si sposterà verso il Medio Adriatico. Il calo termico sarà ancora più accentuato, accompagnato da venti di Bora sull’Alto Adriatico, e favorirà nevicate fino a quote collinari anche sulla dorsale appenninica.

Infine possibili fiocchi bianchi tra lunedì e mercoledì su Marche, Umbria ed Abruzzo, fino a quote di bassa collina.

Nel dettaglio:

– Venerdì 5. Al nord: forte maltempo, neve a quote collinari. Al centro: maltempo con piogge forti in Sardegna e sul versante tirrenico. Al sud: peggioramento in serata.

– Sabato 6. Al nord: forte maltempo, neve a quote collinari. Al centro: maltempo con piogge intense; venti forti in Sardegna. Al sud: maltempo con vento in rinforzo.

– Domenica 7. Al nord: precipitazioni sul Nord-Est, neve a quote collinari; vento forte. Al centro: maltempo con piogge intense, neve in Appennino fino a quote collinari; vento forte. Al sud: maltempo con vento in rinforzo.

– Tendenza: ancora tempo instabile e freddo con piogge; nevicate a quote collinari specie sulle regioni adriatiche.

(Ansa)